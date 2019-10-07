سامسونج ستبدأ قريبًا اختبار كاميرا (جالاكسي إس11)

أفاد تقرير إخباري من كوريا الجنوبية بأن (ميكاتك سيستمز) MecaTech Systems – الشركة الكورية المتخصصة في إنتاج مقابس الاختبار لوحدات كاميرات الهواتف الذكية – سوف تبدأ تزويد مقابس الاختبار للجيل القادم من هواتف جالاكسي من شركة سامسونج.

ونقل موقع TheElec الكوري عن مصادر في الصناعة أن (ميكاتك) سوف تبدأ تزويد سامسونج بمقابس الكاميرات لهاتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 المرتقب مطلع العام المقبل، والذي نقل موقع TheElec ذاته قبل نحو عشرة أيام أنه سيعتمد كاميرا قادرة على التقريب البصري بمعدل 5x.

وأوضح الموقع أن هذه المقابس سوف تُستخدم للكاميرات المطوية التي تُشبه في شكلها منظار الأفق، الأمر الذي يسمح لصناع الهواتف الذكية بـ “إخفاء” عدسات الكاميرا عن طريق إدراجها جانبيًا لجعل وحدات الكاميرا أقل بروزًا.

وقال مسؤول بشركة (ميكاتك): “لدينا العديد من حلول الاختبار لكاميرات الهواتف الذكية: حساسات ToF، والكاميرات المطوية”. وأضاف: “لقد أصبح من الصعب تطوير تقنيات وحلول جديدة على حساب العدد والأنواع المتزايدة للكاميرات، ولكننا متحمسون للغاية لريادة السوق”.

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وكان موقع TheElec قد نقل الشهر الماضي عن مصادر في الصناعة أنه هذه ستكون المرة الأولى التي تستخدم فيها الشركة الكورية الجنوبية – التي تعد أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم – كاميرا قادرة على التقريب البصري بمعدل 5X في هواتفها الذكية من سلسلة (جالاكسي).

وكانت سامسونج قد بدأت إنتاج هذه الكاميرات ذات القدرة على التقريب البصري بواقع 5X في شهر أيار/مايو الماضي، وقد أُطلقت العديد من الهواتف الذكية من شركات صينية مع هذه التقنية، بما في ذلك هواتف (رينو) Reno من أوبو، و(بي30) P30 من هواوي.

وذكر الموقع أن وحدة الكاميرا ذات التقريب البصري العالي لجهاز (جالاكسي إس11) ستكون مثل المنظار، الأمر الذي يمنع من أن تكون الكاميرا بارزة كثيرًا على ظهر الهاتف. وكانت شركة أوبو الصينية قد قدمت وحدة تقريب بصري بمعدل 5X في (مؤتمر الجوال العالمي) MWC في عام 2017.

وبحسب الموقع أيضًا، فإن سامسونج تعتزم إطلاق هاتف (جالاكسي إس11) مع أربع كاميرات خلفية، بما في ذلك كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، وهي دقة عالية جدًا لم تُطلق في أي هاتف حتى الآن، إلا في هاتف لشاومي أعلن عنه حديثًا.

وكانت سامسونج قد أعلنت في شهر آب/ أغسطس الماضي عن حساس للتصوير بدقة 108 ميجابكسل، وهو الأول في الصناعة.