إنستاجرام تختبر (قصص المجموعات)

اكتشفت مهندسة – أصبحت تنشط في الآونة الأخيرة في اكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات – أن خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام تختبر ميزة (قصة المجموعة) Group Story.

وقالت المهندسة (جين مانتشون وونج) في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر: “إنستاجرام تختبر قصة المجموعة”.

ونشرت وونج – التي لها تاريخ في استباق اكتشاف المزايا في عدد من التطبيقات، مثل: تويتر، وإنستاجرام، قبل إطلاقها لعموم المستخدمين – لقطات شاشة للاختبار الجديد. واحتوت الصورة الأولى على لقطة شاشة للمجموعة التي أنشأتها وونج، ثم في الصورة الثانية صورة ملتقطة مع خيار (شارك إلى قصة المجموعة) Share to Group Story في الأسفل.

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وفي الصورة الثالثة، يظهر أنه يمكن للمستخدم مشاركة تلك الصورة الملتقطة مع القصص العامة، أو مع الأصدقاء المقربين، مع قصص المجموعات. وعند النقر على خيار قصص المجموعات، يظهر أنه يمكن للمستخدم إنشاء مجموعة جديدة من هناك ثم مشاركة القصة عليها.

ويُعتقد أن هذه الميزة قد تكون مفيدة لمن يمكن مجموعات يجمعها اهتمامات مشتركة على إنستاجرام. ويمكن للمستخدم نشر القصص ذات الصلة بإحدى المجموعات بتلك المجموعة، بدلًا من مشاركتها مع الجميع.

يُشار إلى أن اختبار ميزة (قصة المجموعة) على إنستاجرام يأتي بعد أن أوقفت فيسبوك – الشركة المالكة لإنستاجرام – ميزة قصص المجموعات على شبكتها الاجتماعية، وذلك بعد تسعة أشهر على إطلاقها، وذلك لقلة استخدامها. وقد تأمل الشركة أن تحظى بالميزة بالقبول على إنستاجرام التي تركز على الصور.

ولا يُعرف في هذه اللحظة متى تعتزم إنستاجرام إطلاق الميزة لعموم المستخدمين، ولكن كحال المزايا السابقة، فإن نجح اختبارها، فقد تجد طريقها إلى تطبيق إنستاجرام.