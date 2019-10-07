سوني: ميزة PS4 Remote Play تدعم جميع أجهزة أندرويد

أعلنت شركة سوني عن الإصدار 7.00 من تحديثها للبرامج الثابتة لمنصة بلاي ستيشن (PlayStation 4)، والذي من المفترض أن يكون متاحًا على الصعيد العالمي هذا الأسبوع.

ويتضمن هذا التحديث وظائف جديدة لميزات النظام الرئيسية بما في ذلك ميزات اللعب الجماعي والتشغيل عن بعد.

وكانت سوني قد كشفت في وقت سابق من هذا الصيف عن عدد من الميزات المضمنة في التحديث المحسن أثناء مرحلة الإصدار التجريبي، وفيما يلي جميع التفاصيل التي يمكن أن يتطلع إليها اللاعبون على منصة (PS4).

تحديث ميزة اللعب الجماعي:

بالنسبة لمستخدمي (PS4) الذين يحبون اللعب إلى جانب أصدقائهم أو أفراد المجتمع الآخرين، فإن سوني أعادت بناء ميزة اللعب الجماعي لتشمل ميزات وخدمات جديدة بما في ذلك:

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زيادة العدد الأقصى لمستخدمي الميزة من 8 إلى 16.

تحسين اتصال الشبكة.

تحسين جودة الصوت.

إضافة دعم إمكانية الوصول باستخدام (Chat Transcription) ضمن الولايات المتحدة فقط.

ويحصل مستخدمو ميزة اللعب الجماعي على اتصال شبكة وجودة صوت أفضل، وتعمل الواجهة الخلفية المحسنة الآن على تحسين اتصال الشبكة وتتيح للمستخدمين التغلب على مشكلات الاتصال التي سبق أن واجهوها عند الاتصال بالمستخدمين الآخرين.

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كما توفر ميزة اللعب الجماعي ميزة (Chat Transcription) الجديدة للمستخدمين في الولايات المتحدة عبر تطبيق (PS4 Second Screen) على الهاتف الذكي أو الأجهزة المحمولة الأخرى.

وتدعم الميزة الجديدة اللغة الإنجليزية، وتحول الدردشة الصوتية إلى نص، وتسمح للمستخدم بإدخال نص يقرأ بصوت عالٍ للأعضاء الآخرين.

اللعب عن بعد:

أصبح بإمكان اللاعبين الذين يرغبون في بث ألعاب (PS4) محددة على الأجهزة المحمولة استخدام ميزة اللعب عن بعد على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد 5.0 أو أحدث عبر تنزيل تطبيق (PS4 Remote Play) من متجر جوجل بلاي لاستخدام هذه الميزة.

وكانت هذه ميزة متوفرة على بعض هواتف أندرويد منذ عام 2014، لكنها اقتصرت على هواتف أندرويد المصنعة من قبل شركة سوني فقط (Sony Xperia).

كما أعلنت سوني عن تحديث تطبيق اللعب عن بعد لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد كي يتمكنوا من عرض وحدة التحكم في جميع الأوقات وقفل اتجاه الشاشة.

ويمكن للاعبين استخدام وحدات التحكم اللاسلكية (DualShock 4) عبر البلوتوث للعب عن بعد على أجهزة أندرويد وآيفون وآيباد وماك، وذلك بعد تحديث نظام التشغيل إلى أندرويد 10 أو (iOS 13) أو (iPadOS 13) أو (macOS Catalina) القادم في وقت لاحق من هذا الشهر.