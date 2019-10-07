محلل بارز: iPhone SE 2 يعزز مبيعات آبل في أوائل 2020

قد ترتفع شحنات هواتف آيفون من آبل بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020، وذلك وفقًا لتقدير جديد من المحلل البارز مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo.

ويعتقد كو أن النمو سوف يكون مدفوعًا جزئيًا بجهاز جديد لم يُعلن عنه بعد يُدعى (iPhone SE 2)، والذي يعتقد أنه سيكون جهاز آيفون منخفض التكلفة يستخدم تصميم هاتف آيفون 8 مع معالج محدث، مثل (A13).

وتوقع المحلل البارز في الأسبوع الماضي إطلاق آبل لهاتف (iPhone SE 2) في الربع الأول من عام 2020.

ويعتقد كو أن الطلب على هواتف (iPhone 11) قوي وأن شركة آبل من غير المرجح أن تطلب من مورديها تخفيض الإنتاج، وتستند توقعاته بشكل جزئي على أوقات الانتظار لمدة أسبوعين لبعض نماذج (iPhone 11).

وتتوقع المذكرة أن تشحن آبل ما بين 37 إلى 40 مليون هاتف من هواتف (iPhone 11 Pro)؛ و (iPhone 11 Pro Max) الرائدة في الربع الأخير من عام 2019،

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ويعد هذا الرقم أقل من 43 مليون جهاز (iPhone XS) و (iPhone XS Max) التي باعتها شركة آبل في الربع نفسه من العام الماضي بحسب اعتقاد كو.

ويعتقد كو أن هاتف (iPhone 11) الأقل تكلفة سيتفوق بسهولة على أداء (iPhone XR) لعام 2018، إذ يتوقع أن تبيع آبل ما بين 37 إلى 40 مليون هاتف (iPhone 11)، مقارنة بعدد 25 مليون هاتف (iPhone XR) في الفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي.

ويشكل السعر المخفض أحد العوامل المساهمة في زيادة طلب العملاء، كما أن مبيعات هاتف (iPhone XR) لم تبدأ حتى أواخر شهر أكتوبر عام 2018، وبالتالي فإن هاتف (iPhone 11) يحصل على مبيعات شهرية إضافية.

يذكر أن آبل لا تعلن عن مبيعات أجهزة آيفون أو توضح أي من نماذج آيفون تبياع بشكل أفضل من غيرها، لكن تقديرات المحلل البارز تشير إلى أن الشركة تبيع نسبة أعلى من أجهزة آيفون منخفضة التكلفة مقارنة بالعام الماضي.

وكتب كو يقول: يشعر المستثمرون بالقلق من أن آبل قد تخفض توقعات شحنات هواتف آيفون الجديدة في شهر أكتوبر كما اعتادت الشركة على ذلك، لكن أوقات الشحن العامة لسلسلة (iPhone 11) تستغرق أكثر من أسبوعين حاليًا، وهذا يعني أن احتمال تراجع طلبات آبل يتلاشى.