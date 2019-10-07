شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ساهمت تقنية Deepfake فى انتشار الفيديوهات الإباحية؟ دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت تقنية الـ Deepfake واحدة من أكثر التقنيات المروعة فى عالم التكنولوجيا الحديثة، حيث تسبب مقاطع الفيديو المصطنعة الكثير من المتاعب للناس، إلا أن تقرير حديث نشر مؤخرا من قبل Deeptrace، وهى شركة للأمن السيبرانى مقرها فى هولندا، يفيد أن 96 % من مقاطع الفيديو الخاصة بـ Deepfake عبر الإنترنت إباحية، وقد تلقوا أكثر من 134 مليون مشاهدة

وبحسب موقع TNW الهولندى، فقالت "دانييل سترون"، أستاذة القانون بجامعة بوسطن ومؤلفة كتاب "جرائم الكراهية فى الفضاء الإلكتروني"، الشركة أنه يتم استخدام Deepfakes كسلاح ضد النساء: "تقنية Deepfake يتم تسليحها ضد النساء عن طريق إدراج وجوههن فى الصور الإباحية، إنه أمر مرعب ومحرج ومهين".

ويشير التقرير إلى أنه منذ ديسمبر 2018، عثرت الشركة على أكثر من 14،678 مقطع فيديو عبر الإنترنت - أى بزيادة قدرها 100 % مقارنة بـ 7،964 مقطع فيديو تم العثور عليها العام الماضى، وتلاحظ أيضًا أن 96 % من مقاطع الفيديو إباحية، فيما تقول الشركة أنه منذ فبراير من العام الماضى، كان هناك عدد من المواقع التى تفتح أبوابها مخصصة للإباحية عن كثب، وتضم المواقع الأربعة الأولى أكثر من 134 مليون مشاهدة.

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كما تقول Deeptrace إنها عثرت على 20 مجموعة من المبدعين تضم ما يقرب من 100 ألف عضو منتشرين بشكل عام عبر مواقع الاباحية Deepfake وReddit و4chan و8chan، وقد عزز تطوير Deepfakes أيضًا خوارزميات مبادلة الوجه الشهيرة المستضافة على جيثب والارتفاع السريع لشبكة الخصوم التعددية (GAN) فى تقنيات التعلم الآلي.

وأوضحت Deeptrace أيضًا أن هناك الآن العديد من التطبيقات والأسواق عبر الإنترنت والخدمات التى تساعدك على إنشاء أعماق فى دقائق، لذلك، حتى لو كان شخص ما لا يجيد استخدام الميزة تقنياً، فيمكنه دفع بضعة دولارات والحصول على فيديو مزيف جاهز.