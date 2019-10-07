تكنولوجيا: بدء دفع الإصدار التجريبي من EMUI 10 لهواتف Mate 20 Lite وEnjoy 10 Plus وأيضاً Nova 4e

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني هواوي في دفع الإصدار التجريبي من واجهة EMUI 10 لكلاً من هواتف Mate 20 Lite وEnjoy 10 Plus وأيضاً Nova 4e.

نشرت شركة هواوي خلال الفترة الماضية جدولها الزمني لدفع تحديث EMUI 10 لهواتفها الذكية خلال الأشهر المقبلة، واليوم تبدأ رسمياً دفع الإصدار التجريبي من تحديث EMUI 10 لمستخدمي هواتف Mate 20 Lite وEnjoy 10 Plus وأيضاً Nova 4e في الصين.

وتتيح هواوي للمستخدمين المسجلين لتجربة الإصدار التجريبي المغلق تجربة المميزات الجديدة في واجهة EMUI 10 قبل أن تتوفر في الإصدار الثابت لكافة المستخدمين.

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أيضاً يمكن للمستخدمين المسجلين لتجربة الإصدار التجريبي من EMUI 10 تسجيل التعليقات حول إيجابيات وسلبيات التحديث للمطوريين، قبل إنطلاق الإصدار الثابت رسمياً للمستخدمين، يذكر أن الإصدار التجريبي المفتوح من EMUI 10 يصل الأسبوع المقبل لكلاً من هواتف P30 وأيضاً P30 Pro.

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