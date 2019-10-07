إسوارة Xiaomi Mi Band 5 ستصل مع تقنية NFC خارج الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 4 في الصين في شهر يونيو الماضي، وقد جاءت مع تقنية NFC وميكروفون مدمج. ومع ذلك، النسخة العالمية من هذه الإسوارة والتي تحمل إسم Xiaomi Mi Smart Band 4 لا تحتوي على أي من تلك الميزات. ومع ذلك، في حالة إذا كان التقرير الذي وردنا اليوم صحيحًا، فمن المرجح أن نرى إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 5 تصل مع تقنية NFC إلى خارج الصين.

من غير الواضح ما إذا كانت النسخة العالمية من إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 5 ستحتوي على ميكروفون مدمج أم لا، ولكن التقرير يقول أنها ستكون أكثر تقدمًا وأكثر صلابة من الطرازات السابقة.

التفاصيل نادرة بشأن الجيل المقبل من إسوارة اللياقة البدنية التابعة لشركة Xiaomi في الوقت الراهن، ولا توجد معلومات من شركة Xiaomi حول موعد إطلاقها، ولكن نظرًا إلى أن إسوارة Xiaomi Mi Band 3 وصلت في شهر مايو من العام 2018، ووصول إسوارة Xiaomi Mi Band 4 في شهر يونيو من هذا العام، فنحن نتوقع وصول إسوارة Xiaomi Mi Band 5 في نفس الوقت من العام المقبل.