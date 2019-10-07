أسعار هواتف Google Pixel 4 في كندا تقترح إرتفاعًا في الأسعار

فاطمة أيت طالب - دبي - سيصل الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع، ولكن اليوم نحمل لكم بعض الأخبار السيئة، الخبر الأول هو أن النسخة الأساسية ستحتفظ بـ 64GB من الذاكرة الداخلية، والخبر الثاني هو أن الهاتفين سيكونا أكثر تكلفة من الطرازات السابقة.

ووفقا للمعلومات التي كشف لنا عنها https://twitter.com/evleaks/status/1180497630423597058 اليوم، فيبدو أن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL سيكون أكثر تكلفة من الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL. سعر الهاتف Google Pixel 4 سيكون أعلى من سعر Google Pixel 3 الحالي بنحو 50 دولار كندي لنسخة 64GB وبنحو 70 دولار كندي لنسخة 128GB، بينما سيكون Google Pixel 4 XL أغلى من Google Pixel 3 XL بنحو 70 دولار كندي لنسخة 64GB وبنحو 100 دولار كندي لنسخة 100 دولار كندي.

Google Pixel 4 64GB 1050 دولار كندي Google Pixel 4 128GB 1200 دولار كندي Google Pixel 4 XL 64GB 1200 دولار كندي Google Pixel 4 XL 128GB 1360 دولار كندي Google Pixel 3 64GB 1000 دولار كندي Google Pixel 3 128GB 1130 دولار كندي Google Pixel 3 XL 64GB 1130 دولار كندي Google Pixel 3 XL 128GB 1260 دولار كندي

من المنطقي أن ترفع شركة جوجل سعر النسخ الأساسية من هواتفها الذكية القادمة في جميع أنحاء العالم، لذلك نتوقع أن تضيف بضعة دولارات لجميع الطرازات في كل سوق. حتى مع هذه الزيادة في الأسعار، فإن هواتف Google Pixel 4 ستظل أقل تكلفة مقارنة مع iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max من آبل.