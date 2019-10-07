شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يصل لـ 5 مليارات تحميل بـ"آندرويد" على غرار تطبيقات جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد رقم 5 مليار هو رقم كبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بتثبيت التطبيقات، فحتى الآن، فإن تطبيقات جوجل المثبتة مسبقًا مثل (بلاى ستور وYouTube وMaps وما إلى ذلك) قد تجاوزت هذا الرقم، لكن على ما يبدو أن عضو جديد غير تابع لجوجل قد انضم إلى هذا الإنجاز، حيث تمكن تطبيق فيس بوك من الوصول إلى هذا الرقم الكبير فى النهاية.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فتشير قائمة Play Store الخاصة بتطبيق Facebook الآن إلى أن التطبيق وص إلى أكثر من 5 مليارات عملية تثبيت، ويأتى بعد خمس سنوات تقريبًا من اجتياز التطبيق لـ "مليار" عملية تثبيت، فيما كان فيس بوك هو أول تطبيق بخلاف جوجل يحقق هذا الإنجاز الهام أيضًا.

وليس من الغريب أن يكون فيس بوك هو أول تطبيق بخلاف جوجل يحقق هذا الإنجاز، فإلى جانب كونه أحد أكثر التطبيقات شعبية على الهواتف الذكية، فقد أبرم فيس بوك أيضًا صفقات لسنوات لتثبيت التطبيق مسبقًا على الهواتف الذكية.