آبل تتطلع إلى إنشاء أحزمة ذكية من أجل الساعة الذكية Apple Watch

فاطمة أيت طالب - دبي - حتى قبل إطلاق الساعة الذكية Apple Watch، أشارت الشائعات إلى أن شركة آبل كانت تسعى إلى تصنيف هذه الساعة الذكية على أنها أداة طبية مناسبة للمهتمين بالصحة واللياقة البدنية. على الرغم من أننا لسنا متأكدين من أنه يمكننا إعتبارها ” جهاز طبي نهائي “، إلا أنها قامت بعمل جيد للغاية من الناحية الصحية حيث نجحت في إنقاذ حياة العديد من مستخدميها.

لقد سمعنا تقارير تفيد أن شركة آبل لا تزال تبحث عن طرق لجلب المزيد من الميزات الصحية الجديدة إلى ساعتها الذكية، مثل مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم بطريقة غير جراحية من أجل مرضى السكري، ولكن هذا قد لا يكون كل شيء. وفقًا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا بعنوان ” عناصر تستند على القماش ذات أحزمة مطاطية “، يبدو أن شركة آبل تتطلع إلى إنشاء حزام مطاطي من أجل الساعة الذكية Apple Watch يمكن أن يضم أجهزة إستشعار مُختلفة ذات صلة بالصحة.

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بناءً على وصف براءة الإختراع، فهو يشير إلى أن الحزام يمكن أن يُوفر ميزات مثل قراءات ضغط الدم وما إلى ذلك من الميزات الصحية الأخرى. ” قد تشتمل الدوائر الإلكترونية على مستشعرات لقياس جزء من الجسم مثل التخطيط الكهربائي للقلب وقياس ضغط الدم وقياس معدل التنفس “.

بينما يُمكن إجراء التخطيط الكهربائي للقلب وقياس معدل ضربات القلب بالفعل على Apple Watch، فإن وضع المستشعرات المسؤولة عن هذه الميزات في الحزام يُمكن أن يسمح بتطبيقات مُختلفة للساعة وكيف يرتديها الناس. يمكن إرتداؤها حول جذع المستخدم والذراعين والساقين وما إلى ذلك. إنها براءة إختراع مثيرة للإهتمام، ولكن كما هو الحال مع جميع براءات الإختراع، فلا يوجد ما يضمن بأن شركة آبل ستقوم بتحويلها إلى واقع.