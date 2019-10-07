الإعلان رسميًا عن الهاتف Xperia 8 مع شاشة بحجم 6 إنش وكاميرتين في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - في أعقاب إطلاق الهاتف Xperia 5، أعلنت شركة Sony عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة في اليابان يُدعى Xperia 8. هذا الهاتف الجديد من الشركة اليابانية يضم شاشة بحجم 6 إنش وبدقة +FullHD محمية بطبقة Gorilla Glass 6، وكاميرتين في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية علمًا أن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.8 بينما تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.4.

الهاتف Xperia 8 الجديد من شركة Sony يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، ومستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل المتواجد على الجانب. وعندما يتعلق الأمر بالأبعاد، فهذا الهاتف يمتاز بأبعاد تبلغ 158 × 69 × 8.1 ملمتر علمًا أنه يمتاز أيضًا بوزن قدره 170 جرام.

بالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Xperia 8، فهي تشمل معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 630، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 2760mAh. هذا الهاتف يحمل كذلك شهادة IP65/68 لمقاومة المياه والغبار، ويضم منفذ السماعات 3.5mm، ويدعم NFC كما أنه يوفر إشعارات LED.

الهاتف Xperia 8 الجديد سيبقى حصريًا للسوق الياباني ومن المتوقع أن يصل في وقت لاحق من شهر أكتوبر الجاري مقابل 505 دولارات أمريكية. الهاتف سيكون متوفرًا باللون الأبيض والأسود والبرتقالي والأزرق.