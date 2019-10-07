شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون جهاز عملاق لإزالة النفايات البلاستيكية من المحيطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأسبوع الماضى وفي تجربة هي الأولى نجح العلماء في تصميم اختراع لمعالجة التلوث البلاستيكى فى المحيط ، إذ طور علماء هولنديين جهاز يبلغ طوله 600 متر، يمكنه القضاء على التلوث البلاستيكى فى المحيطات بفضل قدرته على التقاط البلاستيك الصغير.



إزالة النفايات

ووفقا لموقع " ميرور" البريطانى، سيتم استخدام الجهار فى محاربة التلوث البلاستيكى فى منطقة دوامة نفايات شمال المحيط الهادئ، وهى منطقة ملوثة تسبب أضراراً كبيرة للحياة البحرية، لذلك قام العلماء والمهندسون بتركيب الحاجز العائم المسمى System 001 على بعد 250 ميلاً قبالة ساحل سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، وكان أملهم هو جمع خمسة أطنان من الأنقاض البلاستيكية كل شهر.



تنظيف المحيطات

وقال بويان سلات من مؤسسة Ocean Cleanup Foundation : "خلال الفترة التى يكون بها System 001 هو نظام التنظيف النشط الوحيد، فإننا نتوقع إزالة 50 طنًا من البلاستيك سنويًا"، فكل عام يتدفق حوالى ثمانية ملايين طن من النفايات البلاستيكية إلى المحيطات من الشواطئ فى جميع أنحاء العالم".