شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايلون ماسك يكشف عن ميزة جديد بسيارات تسلا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ايلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، أن سيارات الشركة ستحصل قريباً على خيار للتحكم في صوت " كلاكس" السيارة.

وبحسب موقع " انجادجيت" العلمي، تفكر تسلا في السماح للمستخدمين بتحميل الأصوات المخصصة، وعلى الرغم من أنه لا يتوفر الاختيار الكامل للأصوات إلا أن ماسك قام بإضافة صوت الماعز والرياح وحتى صوت خطوات الأحصنة، وقد تكون تسلا ملزمة أيضًا بالقوانين الإقليمية لأصوات حركة معينة لتنبيه المشاة.

وقد حطمت تسلا الرقم القياسي لأكبر نسبة مبيعات لموديل كهربائي في العام الماضى، ومن المتوقع أن يتسبب نجاح تسلا في المستقبل باختفاء بعض من ماركات السيارات التي ما زالت حتى الآن ترفض التطوير من نفسها، والخوض بشكل جدي في مجال تصنيع الموديلات الكهربائية التي تعد مستقبل صناعة المركبات.

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