شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معرض الصور الوطنى بلندن يعرض صورة لمصمم أبل الشهير "جونى إيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط تقرير لموقع "ميرور" البريطانى الضوء على عرض صورة لمصمم أبل الشهير "جونى إيف" داخل معرض الصورالوطنى بلندن، تكريما لمجهوداته الكبيرة، وعلى رأسها تصميم الأيفون والآيباد والماك بوك.

التقطت الصورة من قبل المصور الشهير أندرياس جورسكى، إذ تم تصوير إيف مرتديا ثياب باللون الأبيض، وهو ينظر إلى النافذة داخل مقر الشركة بكاليفورنيا أبل بارك، الذى ساعد فى تصميمه.



صورة جونى أيف

وقال معرض الصور الوطنى فى بيان له : "جونى إيف واحد من الشخصيات البارزة فى التصميم المعاصر، إذ وصفه المؤسس ستيف جوبز بأنه "شريكه الإبداعي"، إذ انضم إيف إلى شركة أبل فى عام 1992، بدءًا من تصميماته المتطورة الأولى لـ iMac و iPhone، وصولا لرؤيته فى تصميم أبل بارك فى عام 2017، إذ كان دوره محوريًا فى طموح أبل التدريجى ونجاحها.'



جوني إيف بصحبة المصور

وأضاف البيان: "كواحدة من بضع الصور لأندرياس جورسكى، تعكس هذه الإضافة الأحدث إلى مجموعتنا إعجابًا طويل الأمد بين شخصيتين إبداعيتين رائعتين".