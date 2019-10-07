لماذا تحتاج إلى الترقية إلى أجهزة Geforce Laptops

تمكنت أجهزة geforce laptops من تقديم نقلة نوعية في مجال الأجهزة المحمولة وأجهزة الابتوب وتحويلها من أجهزة ضعيفة لا تستطيع القيام بالمهام العتادية الثقيلة إلى أجهزة قادرة على تشغيل أقوى الألعاب والبرامج الهندسية وبرامج المونتاج التي تحتاج إلى عتاد قوي، من خلال مقالنا اليوم سنتحدث معكم عن أهم المميزات الموجودة في أجهزة Geforce Laptops وكيف تطورت الأجهزة المحمولة بشكل عام.

أجهزة Geforce laptops قادرة على تشغيل الألعاب بكفاءة :

لا توجد بطاقات رسومية اليوم على الساحة من مصنع لبطاقات الرسومية بقوة بطاقات Nvidia فهي تأتي بأحدث التقنيات والمكونات التي تسمح للبطاقة بأن تقدم أفضل أداء يمكن أن يقدم لتخرج تجربة الألعاب المختلفة بأفضل صورة ممكنة لها، بالطبع كان هناك مشكلة دائماً ما تظهر مع أجهزة الألعاب والبطاقات الرسومية الخاصة بالألعاب حيث لم تكن تستطيع التنقل بجهاز الألعاب الخاص بك لأن الجهاز ثقيل الوزن ويحتاج إلى نقل الكثير من القطع ولكن مع تقديم الأجهزة المحمولة المزودة بالبطاقات الرسومية من Nvidia وتحديداً جيل RTX و GTX 16 أصبح من الممكن الآن أن تحصل على أفضل أداء ممكن من البطاقات الرسومية بأقل وزن موجود في الساحة وبدون إستهلاك الكثير من المساحة والوزن.

ستقوم أجهزة Geforce Laptops بتحسين تجربة الألعاب الخاصة بك بشكل كبير جداً من جميع النواحي، فمع الألعاب الخفيفة والرياضية التنافسية سيصبح بإمكانك أن تحصل على معدل إطارات أعلى من 100 إطار بشكل ثابت وهذا سوف يزيد من مهارتك في اللعب كما سيحسن مستواك في اللعبة ويضمن لك الفوز بشكل دائم وهذا مع أجهزة GTX 16 و أجهزة RTX أيضاً.

أما إن كنت من سعيدي الحظ الذين حصلوا على Geforce laptop مزود ببطاقات RTX فإنك ستتمكن من إختبار أحدث التقنيات المميزة والفريدة من نوعها مع تقنيات Raytracing المميزة من نفيديا في جهاز محمول يمكنك التنقل بيه في أي مكان .

جميع تقنيات RTX بين يديك :

بطاقات RTX التي تأتي في Gefroce Laptops هي مماثلة لنسخة الـ Desktop الخاصة من البطاقات وهذا يعني أنك سوف تحصل على معمارية Turning بكل مميزاتها وإمكانياتها الرائدة العالية، أهم ما يميز معمارية truning الفريدة من نوعها هو إضافة أنوية خاصة بتتبع الأشعة او ما يعرف بإسم RT Cores والتي تتمكن من تتبع الأشعة لأكثر من 10 جيجا شعاع في الثانية الواحدة وهو عشر أضعاف قدرة الأجيال السابقة وهي قادرة على تتبع الأشعة الأجساد والبيئة والظلال بطريقة مميزة وفريدة للغاية.

أيضاً توجد في البطاقات الرسومية أنوية Tensor Cores والتي تتمكن من معالجة أكثر من 100 تيرافلوبس من الذكاء الصناعي لتتمكن من تسريع اداء الألعاب وتحسين مستوى العرض الرسومي ودقة العرض من خلال تقنية NVIDIA DLSS .

بالطبع أصبح من الواجب أن تمتلك جهاز يدعم تقنيات RTX، مع إزدياد عدد الألعاب التي أصبحت تدعم هذه المكتبة من التقنيات أصبح من الواجب عليك أن تمتلك بطاقة تدعم تقنيات RTX لتستفيد من أقصى قوة رسومية ومظهر رسومي مميز لهذه الألعاب الفريدة وإليكم أهم الألعاب التي تدعم مكتبة RTX لتقنيات تتبع الأشعة.

كيف تختار جهاز من Gefroce Laptops :

دائماً يجب أن تركز على الحصول على أفضل بطاقة رسومية مناسبة لإستخدامك لأن البطاقة الرسومية هي المكون الرئيسي لجهازك المحمول وهي التي ستعطي الجهاز القوة الازمة لتشغيل البرامج التي تحتاجها والألعاب التي ترغب في إستخدامها، بالطبع وجود معالج قوي وبطارية قوية يساعد للغاية في تشغيل الألعاب ولكن الإعتماد الرئيسي يكون ملقى على عاتق البطاقة الرسومية بعيداً عن اي شيء آخر.

تعتبر الأجهزة المحمولة المزودة ببطاقات RTX هي قمة الأجهزة المحمولة في الأداء والتي تقدم أفضل أداء ممكن للبطاقات الرسومية ولهذا فإن إختيار جهاز محمول مزود ببطاقات RTX هو الإختيار الأمثل إن كنت تبحث عن جهاز محمول يساعدك في الألعاب والبث وصناعة محتوى الفيديو مباشرةً.

أما إن كنت تبحث عن جهاز يقدم أداء متوسط في أغلب الأحيان ويكفي للعب وبعض الدراسة والعمل الخفيف فإن أجهزة GTX 16 ستكون إختيارك المثالي .

أفضل أجهزة محمولة من Gefroce Laptops :

في الدليل التالي سنقدم لكم أفضل الأجهزة من Geforce Laptops مع روابط شراءها من المتاجر المحلية، بالطبع تذكروا أن تشتروا الأجهزة من خلال المتاجر المحلية سواءً كانت رقمية أو غيرها وتكون معتمدة من نفيديا حتى تستفيدو دائماً من العروض الموجودة على البطاقات الرسومية والأجهزة والخصومات والضمان المحلي الذي يمكنها أن تنقذك إذا ماحدث شيء لا قدر الله.

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جهاز TUF Gaming FX505DU من Asus وهو جهاز يأتي مزود ببطاقة رسومية GTX 1660ti القوية بالإضافة إلى معالج AMD Ryzen 7 في نسخته المحمولة بالإضافة إلى شاشة بحجم 15.6 بوصة بالإضافة إلى مساحة تخيزينة تتكون 256 GB SSD/1 TB HDD مع 16 جيجابايت من الرام بسعر 4100 ريال سعودي ويمكنك شراءه من هنا .

يمكنك أيضاً أن تنظر إلى شقيقه الأصغر TUF Gaming FX505DT الذي يأتي بنفس المعالج ولكن ببطاقة رسومية أضعف قليلاً وهي GTX 1650 ولكن مع نفس المواصفات الأخرى بسعر 3300 ريال سعودي ويمكنكم شراءه من هنا .

هناك أيضاً جهاز MSI PS63 Modern والذي يأتي بمعالج Core I7-8565U المحمول المميز للغاية والذي يجعل وزن الجهاز خفيفاً للغاية ومناسباً للتنقل في مختلف الأماكن مع بطاقة رسومية GTX 1650 محمولة من نفيديا بسعر 4800 ريال سعودي ويمكنك شراءه من هنا .

يمكن أيضاً إن كنت تحتاج إلى معالج أقوى قليلاً من ذلك الموجود في PS63 يمكنك النظر إلى GF63 Thin من نفس الشركة والذي يأتي بمعالج Core I7-9750H وبطاقة رسومية GTX 1650 بشاشة 15.6 بوصة وسعر 4400 ريال سعودي ويمكنك شراءه من هنا .

أجهزة ببطاقات RTX :

أما إن كنت تبحث عن جهاز مزود ببطاقات RTX القوية للحصول على افضل أداء ممكن من الألعاب يمكنك الحصول على جهاز Legion Y540 من لينوفو والذي يأتي ببطاقة رسومية RTX 2060 مع معالج Core I7-9750H ومساحة تخزين 512GB SSD/2 TB HDD مع شاشة بحجم 15.6 بوصة بسعر 5200 ريال سعودي ويمكنك شراءه من هنا .

أما إن كنت من محبي HP فهناك أيضاً جهاز OMEN 15-dc1000nx والذي يأتي بمعالج Core I7-8750H بالإضافة إلى بطاقة RTX 2060 وشاشة بحجم 15.6 بوصة وسعر 6029 ريال سعودي ويمكنك شراءه من الرابط هنا .