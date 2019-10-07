كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| الصين تطلق قمرا اصطناعيا قادرا على التقاط صور بدقة عالية لارتفاع متر واحد عن سطح الأرض
أطلقت الصين في وقت مبكر من اليوم السبت قمرا صناعيا للمراقبة عالي الدقة “غاوفاين 10” من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي على متن صاروخ Long March-4C ودخل المدار المخطط له بنجاح.
وتم تطوير القمر والصاروخ الحامل من خلال أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا الطيران الفضائي التابعة لشركة الصين للعلوم وتكنولوجيا الفضاء.
ويأتي القمر الجديد في إطار برنامج صيني لمراقبة الأرض بدقة عالي ويملك القدرة على التقاط صور فوتوغرافية بدقة عالية على ارتفاع يصل إلى متر واحد من مستوى سطح الأرض.
ومن المقرر أن يتم استخدام هذا القمر في مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتصميم شبكة الطرق، إضافة إلى تقدير المحاصيل الزراعية فضلاً عن الإغاثة في حالات الكوارث، بحسب موقع يورو نيوز.
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