تكنولوجيا: سوني تكشف عن هاتفها المتوسط الجديد Xperia 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سوني مؤخراً في سوق اليابان هاتف متوسط جديد ينطلق بعنوان Xperia 8 الذي يأتي بمعايير IP65/68 لمقاومة الغبار والماء، وبسعر 500 دولار تقريباً.

يأتي هاتف Xperia 8 بشاشة بحجم 6 إنش وجودة عرض Full HD بدقة 2520 في 1080 بيكسل، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يتميز بتصميم يضم طبقة حماية من زجاح Gorilla Glass 6 في الجهة الخلفية والأمامية.

ويدعم هاتف Xperia 8 رقاقة معالج Snapdragon 630، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، أيضاً يضم الهاتف كاميرة خلفية مزدوجة يأتي المستشعر الرئيسي فيها بدقة 12 ميجا بيكسل مع مستشعر 8 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 8 ميجا بيكسل.

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كما يضم هاتف Xperia 8 بطارية بقدرة 2760 mAh، ويأتي الهاتف بتقنية NFC، كما تقدم سوني الهاتف بأربعة إختيارات في الألوان تشمل الأبيض، البرتقالي، الأزرق إلى جانب اللون الأسود، على أن ينطلق الهاتف بسعر 500 دولار في السوق الياباني، مع توقعات بسعر أقل في الأسواق العالمية.

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