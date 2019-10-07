تكنولوجيا: سامسونج تبدأ في إجراء إختبارات على نموذج لكاميرة هاتف Galaxy S11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن العملاق الكوري قد بدأت مؤخراً في إجراء الإختبارات على نموذج لكاميرة إصدارها القادم Galaxy S11 الذي يأتي بكاميرة رباعية.

خرجت تسريبات من كوريا الجنوبية تؤكد على أن على أن نظام MecaTech بدأ في إجراء إختبارات على نموذج لكاميرة Galaxy S11، حيث يتم إختبار كفاءة عمل نموذج جديد لكاميرة periscope.

ومن المقرر وفقاً لهذه التسريبات أن يتم إختبار جودة نموذج الكاميرة قبل بدء شحن الكاميرة لهواتف Galaxy S11 القادمة من سامسونج، ولقد أشار تقرير سابق على أن سامسونج تقدم في إصدارات هذا العام كاميرة رباعية مع مستشعر ISOCELL بدقة 100 ميجا بيكسل رئيسي في الكاميرة الخلفية.

كما أشار التقرير إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy S11 العام المقبل بميزة تكبير بصري حتى 5 مرات، كما تأتي الكاميرة الخلفية بتقنية لتحليل الموضوع عن طريق الأشعة تحت الحمراء، حيث تتجه الأشعة نحو الموضوع قيد التصوير ومن ثم ترتد الأشعة لتقدم معلومات عن موضوع محدد، وتأتي هذه التقينة من براءة إختراع حصلت عليها سامسونج مؤخراً في دمج أطياف الأشعة تحت الحمراء في الهواتف الذكية.

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ويمكن لهذه التقنية أن تدعم المستخدم في مسح نوع الفاكهة للتعرف على القيمة الغذائية لهذه الفاكهة، أو توجيه الأطياف لوجه المستخدم لتحديد مستوى الرطوبة، كما يمكن لهذه التقنية أن تقدم تحليل في الوقت الفعلي ومقترحات للعناية بالبشرة على سبيل المثال.

يذكر أن هاتف Galaxy S11 ينطلق العام المقبل أيضاً بتصميم ثقب الشاشة في شاشة Infinity-O، إلا أن سامسونج تعمل على تقليص حجم ثقب الشاشة بنفس التصميم المميز لهاتف Note 10، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

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