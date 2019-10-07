آبل تُطلق برنامجًا لإصلاح هواتف iPhone 6S و iPhone 6S Plus المُتوقفة عن العمل

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق iPhone 6S و iPhone 6S Plus في العام 2015، مما يعني أن عمرهما الآن يبلغ أربع سنوات. نحن نتخيل أن معظم الأشخاص قد قاموا بترقية أجهزتهم الآن، ولكن في حال كنت تملك أحد هذين الهاتفين، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة آبل أطلقت برنامج جديد للإصلاح يستهدف كلا الجهازين.

قد يبدو هذا البرنامج غير منطقي بالنسبة لأجهزة تم إطلاقها في العام 2015، ولكن يبدو أن بعض وحدات iPhone 6S و iPhone 6S Plus قد بدأت في الفشل حيث لم تعد تعمل. ووفقا لشركة آبل، فقد ذكرت أن هذه المشكلة تنبع من فشل أحد المكونات الداخلية، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في الطاقة. ومع ذلك، تقول الشركة أن هذه المشكلة تؤثر فقط على عدد محدود من الأجهزة، وهذا ما يعني بأن هذا الخلل لا يؤثر على جميع وحدات iPhone 6S و iPhone 6S Plus.

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ووفقا للشركة، فقد صرحت بالقول : ” قررت آبل أن هناك بعد وحدات iPhone 6S و iPhone 6S Plus التي لا تعمل بسبب وجود مكون مُعطل. تؤثر هذه المشكلة على أجهزة تحمل أرقام تسلسلية محدودة تم تصنيعها بين أكتوبر 2018 وأغسطس 2019 “.

إذا كان لديك هاتف iPhone 6S أو iPhone 6S Plus تأثر بهذه المشكلة، فبإمكانك التوجه إلى الموقع الرسمي لشركة آبل وإدخال الرقم التسلسلي لجهازك لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على إصلاح مجاني أم لا. في غضون ذلك، قامت شركة آبل بإطلاق سلسلة هواتف iPhone 11 Series، وبالتالي قد تكون هذه هي الفرصة المثالية للترقية.