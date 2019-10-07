إنستاجرام ستستخدم الواقع المعزز للمساعدة في تعزيز تجربة التسوق على منصتها

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت إنستاجرام قد بدأت كمنصة تتيح للمستخدمين مشاركة الصور مع بعضهم البعض، ولكنها تطورت منذ ذلك الحين لتُصبح أكثر من مجرد ذلك. لقد أصبحت منصة يمكن للشركات إستخدامها للإعلان عن المنتجات أو الخدمات القادمة، وفي بعض الحالات، السماح للمستخدمين بالتسوق على المنصة.

في الواقع، للمساعدة في تعزيز تجربة التسوق على المنصة، ستستخدم إنستاجرام الآن منصة الواقع المعزز Spark AR التابعة لشركة الفيسبوك والتي ستتيح للمستخدمين ” تجربة ” المنتجات قبل شرائها. هذا يعني أنك إذا أردت أن ترى كيف تبدو النظارات الشمسية عليك، فيُمكنك تجربتها فعليًا قبل إتخاذ قرار الشراء من عدمه.

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أكدت إنستاجرام أنها بدأت فعلاً في إختبار هذه الميزة الجديدة الآن، ولكن التجربة ستقتصر فقط على منتجات من شركات مثل Ray-Ban و Warby Parker و MAC و NARS. لا يمكننا إلا أن نفترض أنه سيتم في النهاية إضافة المزيد من العلامات التجارية إلى القائمة، ولكن في الوقت الراهن، هذه هي المنتجات التي ستكون متاحة للمتسوقين.

تجدر الإشارة إلى أن إنستاجرام والفيسبوك ليسا أول من إستخدم الواقع المعزز لمنح العملاء فرصة ” تجربة ” المنتجات قبل الشراء. لقد رأينا مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تم إطلاقها في الماضي والتي تستفيد من تكنولوجيا الواقع المعزز، ولكن قد تحصل على تجربة ممتعة في المرة القادمة التي تقوم فيها بفتح إنستاجرام.