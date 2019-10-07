ناسا تطلق خريطة ثلاثية الأبعاد للقمر

أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا NASA مجموعة جديدة مفيدة من البيانات المخصصة للقمر للمبدعين والفنانين، والتي تتضمن صورًا وبيانات عميقة، مما يجعل من السهل إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد مفصلة بشكل لا يصدق للقمر.

وتأتي مجموعة (CGI Moon Kit) من مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا، حيث وجد خبير التصور العلمي، إرني رايت Ernie Wright، أن البيانات التي جمعها لأغراض أخرى أثبتت شعبيتها لدى الفنانين.

وجاءت البيانات من جهازين في المركبة الفضائية الروبوتية Lunar Reconnaissance Orbiter أو (LRO) التابعة لوكالة ناسا، والتي تدور حول مدار القمر منذ أكثر من عقد، وتلتقط الصور، وتجري القياسات طوال الوقت.

وجمعت (LRO) خلال هذه الدورة الكثير من الصور والبيانات حول سطح القمر، وهذه البيانات متاحة الآن للفنانين على شكل خريطة ثلاثية الأبعاد تحتوي على معلومات متعمقة.

ويوجد على متن (LRO) كاميرا تقليدية عالية الجودة متعددة الأطياف مستخدمة لبناء خريطة عالية الجودة لسطح القمر يمكنها التقاط أجزاء صغيرة في المرة الواحدة، لكنها تفعل ذلك باستمرار، مما جعلها تحصل – مع تحول مدارها – على المنطقة المرئية بالكامل من القمر.

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وفي حال الرغبة بإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لسطح القمر، فإن الصور الفوتوغرافية ليست سوى جزء واحد من الخريطة، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى معلومات حول طوبولوجيا سطح القمر أيضًا، وهذا ما يجمعه مقياس الارتفاع الليزري.

ويعمل مقياس الارتفاع الليزري مثل أي جهاز ليزري مداري نموذجي، إذ يرسل نبضات ليزرية نحو السطح ويتتبع الوقت الذي يستغرقه للعودة ومدى قوته، وتساعد هذه المعلومات الجهاز على معرفة المسافة الفاصلة بينه وبين سطح القمر لحدود نصف متر، وما هو شكل هذا السطح.

وتلتقط الكاميرا صوراً لأجزاء مختلفة من القمر بناءً على موقعها في المدار، بينما يلتقط مقياس الارتفاع الليزري طوبولوجيا السطح، ويجري تجميع تلك البيانات في ما يسمى بخريطة الإزاحة، تشبه الخريطة الطبوغرافية، لكنها تستخدم ألواناً مختلفة للدلالة على الطوبولوجيا بدلاً من الارتفاع.

وهناك نوعان من هذه الخريطة، لكن حالة الاستخدام الأساسية هي نفسها، إذ يمكن تراكب خريطة الإزاحة على الخريطة الفوتوغرافية، ثم لف كل شيء حول كرة من أجل الحصول على كرة طبوغرافية افتراضية.

ووفقًا لوكالة ناسا، فإن مجموعة (CGI Moon Kit) مجانية للتنزيل وجميع الأصول متوفرة مع عدد قليل من الخيارات التي من المحتمل أن يفهمها الفنانون.