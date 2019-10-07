شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية كاليفورنيا تعلن الحرب على فيديوهات الـDeepfake السياسية والإباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد ولاية كاليفورنيا للحد من انتشار فيديوهات الـDeepfake من خلال تدشين قانونين جديدين وقّعهما الحاكم جافن نيوزوم الأسبوع الماضى، الأول يجعل من غير القانونى نشر أى مقاطع فيديو يتم التلاعب بها، على سبيل المثال، يمكن أن تحل محل وجه أوخطاب المرشح لتشويه سمعته، فى غضون 60 يومًا من الانتخابات، بينما سيسمح الآخر لسكان الولاية بمقاضاة أى شخص يضع صورته فى فيديو إباحى باستخدام تقنية Deepfake .

وأوضح ممثل جمعية كاليفورنيا مارك بيرمان إن هذه الفيديوهات يمكن أن تخدع الجمهور وتؤثرعلى نتائج الانتخابات، إذ قال فى بيان صحفي: "للناخبين الحق فى معرفة إذا تم التلاعب بالفيديوهات التى يشاهونها، فى محاولة للتأثير على تصويتهم فى الانتخابات المقبلة، وهذا يجعل تقنيةDeepfake أداة جديدة قوية وخطيرة فى ترسانة أولئك الذين يريدون شن حملات تضليل لإرباك الناخبين."

ووفقا لموقع Cnet الأمريكى، أصبحت مقاطع Deepfake أكثر إقناعًا مؤخرًا، ورغم وجود بعض الفيديوهات المسلية، إلا أن البعض الأخر يستغل هذه التقنية لابتكار فيديوهات تضع وجوه الممثلين على أجسام النجوم الإباحية.

على الجانب السياسى، يتم ابتكار فيديوهات باستخدام أداة Deepfake للتلاعب بتصريحات السياسيين، فعلى سبيل المثال تم التلاعب بفيديو لرئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، لتبدو وكأنها فى حالة سكر أثناء إلقاء خطاب، فى ذلك الوقت، رفض فيس بوك إزالة مقطع الفيديو.