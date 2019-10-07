شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك إخفاء التغريدات بسهولة على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح موقع "تويتر" مزايا جديدة للمرة الأولى، والتى تجعل إخفاء التغريدات أمرا سهلا، إذ تستمح للمستخدمين بإخفاء وحظر كافة الرسائل أو الردود أو التغريدات المسيئة.

وأوضح موقع "سى نت" التقنى، أن المزايا الجديدة تساعد بصورة كبيرة على إخفاء الردود السلبية، التى قد يتلقاها المستخدم على أى تغريدات خاصة به، وأدوات أخرى للتعامل مع الرسائل المسيئة أو غير اللائقة أو التعليقات الأكثر عدوانية.

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ولأول مرة، تسمح "تويتر" بإبقاء تلك التغريدات فى مجلد منفصل يمكن أن يشاهدها المستخدم فى أى وقت، ووأطلقت تويتر على الميزة الجديدة اسم "تويت هايدينج"، والتى تعمل على تصفية "فلترة" "الرسائل المباشرة"، كما يمكن إيقاف وصول تلك الرسائل بشكل نهائى عن طريق تفعيل خاصية جديدة أيضا.

ولتفعيل تلك الميزة، يمكن فتح تطبيق تويترأوالموقع على المتصفح، ثم الضغط على أيقونة الرسائل الموجودة على شكل "مغلف".، ثم تحديد طلبات الرسائل، والضغط على خيار"إظهار"، وسيعرض لك خيارات عديدة، سواء بعرض "محتوى مسيئ"، أو الاكتفاء بفتح الرسائل "غير المسيئة"، ثم اختر خيار "الاحتفاظ" أو "حذف" تلك الرسائل المسيئة، أو حذف تلك الرسائل إلى سلة المهملات على يمين الشاشة فى موقع أو تطبيق تويتر.

يمكنك أيضا إخفاء الردود على تغريداتك، عن طريق تحديد السهم لأسفل في زاوية التغريدة، ثم حدد إخفاء الرد، إذا كانت التغريدات أو الرسائل المباشرة أكبر مما يجب عليك التعامل معه بنفسك، فيمكنك إبلاغ تويتر عن صاحب الحساب المزعج، الذي تسبب لك في مضايقات سواء من خلال رسائله أو تعليقاته.