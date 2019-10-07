جامعة تبوك تدشن أكاديمية فورتينت لأمن الشبكات

أعلنت فورتينت Fortinet، الرائدة عالمياً في مجال حلول الأمن السيبراني الواسعة والمتكاملة، أن جامعة تبوك ستكون أول مؤسسة تعليمية في المملكة العربية السعودية تقدم برنامج أكاديمية فورتينت لأمن الشبكات، والذي صمم خصيصًا لتطوير وتدريب خبراء الأمن السيبراني، وتمكينهم من التعامل مع أي تهديدات جديدة، ومتطورة قد تلوح في الأفق.

وتوفر الأكاديمية فرصاً للتدريب، وتصدر شهادات معترفًا بها بمجال الأمن السيبراني للطلاب الذين يدرسون كيفية حماية الشركات من التهديدات الإلكترونية المحتملة.

كما تزود الأكاديمية فريق جامعة تبوك بالمهارات اللازمة لتدريس البرنامج من خلال برامج تطوير مكثفة لمنسوبيها.

وقال آلان بينيل، نائب الرئيس الإقليمي لشركة فورتينت بمنطقة الشرق الأوسط: لقد بذلت الشركات بمنطقة الشرق الأوسط جهوداً كبيرة استمرت لسنوات من أجل سد الفجوة الكبيرة في المهارات بين مواهب الأمن السيبراني المطلوبة في سوق العمل، وبين توافرها الفعلي في السوق، وتعد شراكتنا مع جامعة تبوك خطوة نحو المساعدة في سد تلك الفجوة بمجال أمان الشبكات على المستوى التأسيسي، وإعداد الطلاب للمهن ذات العلاقة بأمن الشبكات، ويوفر برنامج فورتنيت فرصاً للتدريب، ويمنح شهادات معتمدة في ذات المجال لطلاب الجامعة.

ويسعى البرنامج إلى إعداد طلاب جامعة تبوك لإحراز نجاحات مستقبلية في مجال أمن الشبكات، من خلال المحاضرات النظرية، والتجارب والتطبيقات العملية داخل المختبرات المعنية، ما يؤهلهم لنيل شهادة الفورتينيت.

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وتتيح الجامعة للطلاب منهجاً احترافياً في أمن الشبكات (FortiGate) يدرسه مدرب معتمد من فورتينيت داخل مختبرات مجهزة خصيصاً لهذا الغرض، مع منح الطلاب حوافز تقدم لأول مرة وتشمل قسائم دورات تدريبية، واختبارات مجانية.

وقال الدكتور سعد المطيري، عميد عمادة تقنية المعلومات بجامعة تبوك: نحن فخورون بأن نكون أول جامعة بالمملكة والشرق الأوسط تدرس منهج أكاديمية فورتينيت لأمن الشبكات.

وأضاف “تتماشى رؤيتنا مع رؤية المملكة للمساعدة في بناء قوة عاملة قوية وقادرة على تلبية متطلبات الشركات، والمساهمة في زيادة عدد المهنيين المهرة بمجال أمن الشبكات، وبصفتنا مؤسسة أكاديمية، فإننا نلعب دوراً حاسماً في بناء وتشكيل مهن الأفراد، ونعمل من خلال برنامج أكاديمية فورتينت على تشجيع الطلاب لبناء حياة مهنية في تخصص أمن الشبكات منذ الصغر، وبالتالي المساهمة في دعم مهارات المهنيين وتعزيزها”.

تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية فورتينت لأمن الشبكات أُنشئت خصيصاً لسد النقص العالمي في خبراء الأمن السيبراني، وبناء قوة عاملة ماهرة في جميع جوانب شبكة فورتينت المتكاملة داخل بيئة تدريبية مثالية مجهزة بمختبرات حديثة وبمدربين ذوي خبرة.

وتوفر الأكاديمية فرصاً للتدريب، وتصدر شهادات معتمدة، وتساعد في بناء قوة عاملة ماهرة في جميع جوانب نظام أمان شبكة فورتينت التي تحظى باعتراف نخبة من المختصين في هذا المجال.