تقارير المستهلك: iPhone 11 Pro Max أفضل هاتف ذكي

حدثت منظمة تقارير المستهلك Consumer Reports تصنيفها للهواتف الذكية ليتضمن أحدث هواتف شركة آبل لهذا العام (iPhone 11)؛ و (iPhone 11 Pro)؛ و (iPhone 11 Pro Max).

وبعد أسبوعين من طرح هواتف آيفون الجديدة في السوق، فقد أطلقت المنظمة على هاتف (iPhone 11 Pro Max) لقب أفضل هاتف ذكي في السوق، بينما احتل هاتف (iPhone 11 Pro) الأرخص والأصغر قليلاً المركز الثاني.

وتُعد تقارير المستهلك منظمة غير ربحية مكرسة لاختبار المنتجات بشكل غير متحيز، كما أنها تعمل في مجال الصحافة الاستقصائية والبحوث الموجهة نحو المستهلك والتثقيف العام والدفاع عن المستهلك.

واستطاع نموذجا (iPhone 11 Pro)؛ و (iPhone 11 Pro Max) التفوق هذا العام على المنافسة من سامسونج، بينما احتل (iPhone 11) مرتبة ضمن المراكز العشرة الأولى.

وأشادت منظمة تقارير المستهلك بتحسينات عمر البطارية في هاتفي (iPhone 11 Pro)؛ و (iPhone 11 Pro Max).

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وقالت المنظمة: كان هاتف (iPhone 11 Pro Max) قادرًا على العمل ضمن الاختبار لمدة 40.5 ساعة، وهو تحول كبير مقارنةً بهاتف العام الماضي (iPhone XS Max) الذي كان قادرًا على العمل لمدة 29.5 ساعة.

وأضافت “استمر هاتف (iPhone 11 Pro) بالعمل لمدة 34 ساعة، بينما استمر الهاتف الأصغر والأقل تكلفة ضمن المجموعة (iPhone 11) بالعمل لمدة 27.5 ساعة”.

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وأوضحت تقارير المستهلك كيفية اختبارها لعمر بطارية الهاتف الذكي والمدة الزمنية لصمودها، إذ تستخدم أصبعًا آليًا مبرمجًا لجعل الهاتف يعمل ضمن مجموعة من المهام المصممة لمحاكاة يوم المستهلك العادي، وذلك في سبيل

ويتصفح الروبوت الإنترنت ويلتقط الصور ويستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ويجري المكالمات الهاتفية.

وقالت المنظمة: إن المعركة على الصدارة كانت موضع خلاف كبير، حيث تفصل ست نقاط فقط بين هاتف المركز الأول والمركز العاشر.

أما فيما يتعلق بالكاميرا، فإن منظمة (Consumer Reports) لا تتطرق إلى الكثير من التفاصيل هنا، لكنها تعترف بأن إضافة عدسة ثالثة كان ضروريًا للبقاء في المنافسة مع الهواتف الذكية الأخرى الرائدة، مثل (Galaxy S10)؛ و (Galaxy Note 10).

وقالت: إن 11 هاتفي (iPhone 11 Pro Max)؛ و (iPhone 11 Pro) حققا بعضًا من أعلى الدرجات في تقييماتنا من ناحية جودة الصور الثابتة، وحصل (iPhone 11) أيضًا على درجة جيدة جدًا في هذه الفئة، فيما حصلت جميع الهواتف الثلاثة على تصنيف ممتاز من ناحية جودة الفيديو الخلفي.

وحصل جهاز (iPhone 11 Pro Max) على تصنيف بدرجة إجمالية قدرها 95، يليه (iPhone 11 Pro) بدرجة إجمالية 92، فيما حصل جهاز (iPhone 11) على درجة إجمالية 89 نقطة، ليحتل المرتبة الثامنة بشكل عام.

وتختتم تقارير المستهلك بقولها: إن سلسلة (iPhone 11) ربما ليست تحديثًا كبيرًا بما يكفي لمعظم مالكي (iPhone XS) أو (iPhone XS Max) للترقية، لكنها تطلق عليهم تسمية “أجهزة عالية الأداء وأنيقة” ستخدم أي شخص مستعد لاقتناء هاتف جديد.

التصنيف الجديد: