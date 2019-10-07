شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: " جوجل " تطرح أهم تحديث لخدمتها للخرائط.. اعرف إيه هو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثا جديدا تجعل مستخدم الإنترنت "خفيا" بصورة كاملة عن الجميع، وفقا لسبوتنيك.
وأوضح موقع "ذا ديلي دوت" التقني المتخصص أن التحديث الجديد من جوجل، سيوفر لأول مرة التصفح الخفي لتطبيق "جوجل مابس" للخرائط.
وسيوفر ذلك التصفح الخفي لأول مرة لمستخدمي "خرائط جوجل " المزيد من الخصوصية والحماية من إمكانية الوصول إلى نتائج البحث الخاصة بهم وتفضيلاتهم الشخصية، عن أي جهات خارجية.
وأصبح ذلك التحديث على "جوجل مابس" متاحا على نظامي تشغيل "أندرويد" وIOS .
ويأتي ذلك التحديث ضمن خطوات جوجل لحماية خصوصية المستخدمين، التي دشنتها مطلع العام الجاري، بطرح وضع التصفح الخفي على منصة الفيديوهات الأشهر "يوتيوب".
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