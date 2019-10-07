شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار نظارات ذكية تساعد المهندسين فى أعمال الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة Fieldbit تطبيق واقع معزز AR يستهدف المهندسين والمتخصصين في الإصلاحات الميدانية، والذي سيضع إرشادات حول كيفية تشغيل الآلات وإصلاح المعدات الصناعية المعطلة مباشرةً في مجال رؤية المرء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتيح هذه التقنية للمهندس رؤية بث مباشر من نظارات العامل على الأرض ووضع تعليمات محددة لإرشادهم من خلال إجراء صيانة أو إصلاح.

Advertisements

وتوفر تقنية Fieldbit للفنيين والمهندسين في مجال قواعد البيانات الغنية بالمعلومات، للتنقل في مرافق معالجة المياه، حيث تكشف أداة AR عن مخاطر التعثر المحتملة، وتُظهر قراءات من أجهزة قياس بعيدة قد تكون صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها، وذلك بالإضافة إلى أنها تشير إلى أن الآلية تعمل بشكل جيد أو تحتاج إلى إصلاح.

وأصدرت الشركة أول نظارات AR لها في شهر يناير، ولكنها كانت تعانى من نقص بعض البرمجيات، وحاليا تعمل النظارات بآلية ستكون أكثر دقة وعملية خلال أعمال الإصلاحات.