شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستكشف المريخ 2020 يختبر فصل مرحلة الهبوط بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى العلماء اختبار الفصل الناجح لمرحلة الهبوط فى مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا بكاليفورنيا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" فقال ريان فان شيليفجارد، وهو مهندس دعم لمجموعة مستكشف2020: "مع هذا الاختبار تمر مرحلة التجوال والهبوط بطريقتين منفصلتين لفترة، وفي المرة القادمة سيكونان في الربيع المقبل خلال التجميع النهائي".



عملية الفصل لمستكشف المريخ

Advertisements

كما سيتم شحن كل من المستكشف وجزء مرحلة الهبوط إلى كيب كانافيرال بفلوريدا هذا الشتاء، وستكون هناك مجموعة من الاختبارات لجهاز Mars 2020، بما فى ذلك تقييم أجهزة الكمبيوتر والأنظمة الميكانيكية في ظروف تشبه المريخ.

ويسمى اختبار السطح الحراري، وهو ينطوى على إخضاع مركبة المريخ بحجم السيارة لضغوط الغلاف الجوي ودرجات حرارة مماثلة لتلك التي ستواجهها على الكوكب الأحمر.

وستطلق المركبة على صاروخ في يوليو 2020 من مجمع إطلاق الفضاء 41 في محطة كيب كانافيرال الجوية. وعندما تهبط المركبة فى Jezero Crater في 18 فبراير 2021 ستكون أول مركبة فضائية فى تاريخ استكشاف الكواكب مع القدرة على إعادة تحديد بدقة نقطة هبوطها خلال تسلسل الهبوط.