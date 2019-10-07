- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستكشف المريخ 2020 يختبر فصل مرحلة الهبوط بنجاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى العلماء اختبار الفصل الناجح لمرحلة الهبوط فى مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا بكاليفورنيا.
ووفقا لما ذكره موقع "space" فقال ريان فان شيليفجارد، وهو مهندس دعم لمجموعة مستكشف2020: "مع هذا الاختبار تمر مرحلة التجوال والهبوط بطريقتين منفصلتين لفترة، وفي المرة القادمة سيكونان في الربيع المقبل خلال التجميع النهائي".
عملية الفصل لمستكشف المريخ
كما سيتم شحن كل من المستكشف وجزء مرحلة الهبوط إلى كيب كانافيرال بفلوريدا هذا الشتاء، وستكون هناك مجموعة من الاختبارات لجهاز Mars 2020، بما فى ذلك تقييم أجهزة الكمبيوتر والأنظمة الميكانيكية في ظروف تشبه المريخ.
ويسمى اختبار السطح الحراري، وهو ينطوى على إخضاع مركبة المريخ بحجم السيارة لضغوط الغلاف الجوي ودرجات حرارة مماثلة لتلك التي ستواجهها على الكوكب الأحمر.
وستطلق المركبة على صاروخ في يوليو 2020 من مجمع إطلاق الفضاء 41 في محطة كيب كانافيرال الجوية. وعندما تهبط المركبة فى Jezero Crater في 18 فبراير 2021 ستكون أول مركبة فضائية فى تاريخ استكشاف الكواكب مع القدرة على إعادة تحديد بدقة نقطة هبوطها خلال تسلسل الهبوط.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مستكشف المريخ 2020 يختبر فصل مرحلة الهبوط بنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.