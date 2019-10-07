شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن العلماء من السيطرة على عقول الطيور، حيث تمت تجاربهم على عصفور الزيبرا الجميل وتغريداته فى أحد مختبرات تكساس، بعد أن زرعوا ذكريات زائفة فى دماغه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإنه بنفس الطريقة التى يتعلم بها الأطفال التحدث من جانب آبائهم، تلتقط صغار العصافير تغريداتها عن طريق محاكاة آباءهم وتعلمها مع مرور الوقت.

ولكن من خلال التعامل مع النشاط الكهربائى فى الدماغ، تعلم خبراء جامعة تكساس كيفية تخطى هذه العملية المطولة ووضع اللحن فى عقل الطائر.

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ويعتقد العلماء أن الاختراق قد يكون له تطبيقات واسعة النطاق، بما فى ذلك علاج الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد أو اضطرابات الكلام.

وقال الدكتور تود روبرتس، أحد مؤلفى الدراسة بجامعة تكساس: "هذه هى المرة الأولى التى نتعامل فيها مع مناطق الدماغ التى تشفر الذكريات السلوكية، تلك الذكريات التى توجهنا عندما نريد تقليد أى شيء من الكلام إلى تعلم البيانو".

وأضاف: "مكنتنا النتائج من زرع هذه الذكريات فى الطيور وتوجيه تعلم أغنيتها، حيث قمنا بتنشيط البروتينات فى أدمغة العصافير من خلال عملية تسمى علم البصريات الوراثى".

وقال الفريق إن تجربتهم ساعدتهم على فهم كيفية تكوين الدماغ وتخزين الذكريات، وربما يفتح المجال أمام صياغة هذه العملية، وقد أوضحت الأبحاث السابقة أن نفس العملية ممكنة فى الفئران. وإذا نجحت هذه التقنية فى البشر فقد تساعد على تغيير ذكريات الأشخاص الذين تطاردهم حالات الصدمة.