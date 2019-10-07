شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة تمنع مستخدمى Firefox من تحميل الملفات.. اعرف سببها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة "موزيلا" مؤخرًا تحديث Firefox 69.0.2 لجميع المستخدمين، إذ قام التحديث بإصلاح العديد من المشكلات لمتصفح "فاير فوكس" الشهير، لكن يبدو أنه تسبب فى خطأً جديدًا أيضًا، فمع تثبيت التحديث الجديد، يشكو المستخدمون من أن فايرفوكس لا يمكنه تنزيل الملفات فى حالة تمكين وضع Parental Controls.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فقد قامت موزيلا بإيقاف التحديث الجديد، فيما تحقق الشركة في المشكلة وتوصي المستخدمين بعدم تثبيت التحديث الجديد أيضا، بينا قال أحد المستخدمين إن عدم تفعيل "Parental Controls" يعتبر حل لمشكلة التنزيل، بينما أكدت موزيلا فى وقت لاحق أنه الحل الرسمى لحل المشكلة.

وحتى الآن لم تصدر موزيلا بيانًا رسميًا عن سبب المشكلة، لذا سيتعين الانتظار لبعض الوقت للحصول على هذه المعلومات، وفى غضون ذلك أشارت التقارير إلى أنه من المفضل تجنب عدم تحديث Firefox بطريق الخطأ إلى الإصدار 69.0.2.