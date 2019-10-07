شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Red Dead Redemption 2 تصل لأجهزة الكمبيوتر 5 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت Rockstar Games عن إطلاق لعبة Red Dead Redemption 2 رسمياً على أجهزة الكمبيوتر بشكل رسمي يوم 5 نوفمبر المقبل.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فجاء ذلك بعد تطلعات عشاق اللعبة للحصول على هذه النسخة بشكل خاص، لتصبح أول لعبة في السلسلة يتم إصدارها أجهزة الكمبيوتر، فيما ينتظر أن توفر اللعبة الكثير من الخيارات، بما في ذلك مهمات لصائدي الجوائز، وأسلحة متنوعة ومخابئ للعصابات وغيرها من المحتوى.

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كذلك فيمكن للمستخدمين إجراء طلب مسبق للعبة بداية من 9 أكتوبر، بشكل حصري عبر منصة Rockstar Games Launcher، ليحصل اللاعبين على كل التطورات بشكل مجاني للنسخة ال Premium كما سيتم تخفيض نسختي اللعبة ال Special وال Ultimate بحوالي 20 دولار.