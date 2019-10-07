شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Apple Arcade متوفرة الآن لمستخدمى أجهزة ماك.. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب إطلاق نسخة macOS Catalina Golden Master للمطورين، أصدرت أبل خدمتها Apple Arcade لأجهزة كمبيوتر "ماك" التى تستخدم أحدث إصدار من نظام التشغيل، إذ يأتى ذلك قبل الإصدار العام لنظام التشغيل MacOS Catalina، والذى من المتوقع إطلاقه بشكل رسمى هذا الشهر.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى فتوفر Apple Arcade مجموعة كبيرة من الألعاب مع اشتراك قيمته 4.99 دولار شهريًا، كما يمكن مشاركته مع ما يصل إلى 6 من أفراد الأسرة، وبحسب شركة أبل سيكون هناك أكثر من 100 لعبة متوفرة بحلول نهاية العام، مع المزيد من الألعاب القادمة كل شهر.

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وأشار التقرير إلى أنه يمكن تشغيل هذه الألعاب على أجهزة iPhone وiPad وiPod touch وApple TV وحواسب ماك التى تعمل بأنظمة التشغيل iOS 13 وiPadOS 13 وtvOS 13 وmacOS Catalina، إذ تتم مزامنة كل الأمور على iCloud.

وإذا كنت تقوم بالفعل بتشغيل macOS Catalina فيمكنك تجربة Apple Arcade ببساطة عن طريق الوصول إلى Mac App Store، كما يمكنك حتى إقران وحدة تحكم PlayStation 4 أو Xbox Wireless لتحسين تجربة الألعاب.

ويتضمن macOS Catalina أيضًا تطبيق موسيقى جديد يحل محل تطبيقات iTunes وPodcasts والتلفزيون، وتحديثات لواجهة Photos، وتطبيق تذكير جديد تمامًا، وسطح مكتب ممتد فى Safari، وScreen Time on macOS، وتطبيق "Find My" الجديد.