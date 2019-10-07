شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft Excel يتجاوز المليار تحميل على متجر بلاى ستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو فإن تطبيقات مايكروسوفت تحصل على انتشار واسع بين مستخدمى نظام أندرويد، حيث اجتاز اليوم تطبيق Microsoft Excel التابع لها 1 مليار تحميل على متجر بلاى ستور وحده، لينضم إلى باقى التطبيقات التى تحتل مثل هذه النسبة على غرار أوفيس و "وان درايف".

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فإن تطبيق Excel لا يزال تجاوز تطبيق Sheets من جوجل على نظام أندرويد، والذى وصل فى وقت سابق من هذا العام إلى 500 مليون عملية تنزيل، إلا أن التقرير يشير إلى أن السبب وراء هذا الرقم الكبير، هو أن تطبيق إكسل يأتى بشكل مُسبق على بعض أجهزة أندرويد.

وفى نفس الوقت، أشار التقرير إلى أن هناك عدد من تطبيقات مايكروسوفت الكبيرة التى لم تصل بعد إلى هذا الرقم، بما فى ذلك OneNote وPowerPoint.