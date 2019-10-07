شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك حذف سجل التصفح على يوتيوب تلقائيا × 10 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في محاولة لجعل بيانات مستخدميها أكثر أمانًا، طرحت شركة جوجل ميزة جديدة لموقع يوتيوب تتيح للمستخدمين حذف سجلهم في YouTube تلقائيًا، وفيما يلي نعرض ما تحتاج إلى القيام به للاستفادة من الميزة الجديدة:

- افتح الإعدادات على هاتفك الذكى.

- اذهب إلى Google.

- اضغط على Google Account.

- اذهب إلى Date and personalization.

- اضغط بعد ذلك على YouTube History.

Advertisements

- اضغط على Manage Activity.

- سيتم إعادة التوجيه إلى صفحة ويب تفتح صفحة My Activity page

- افتراضيًا ، يكون سجل YouTube قيد التشغيل، ولتغييره ، اضغط فوق "Choose to delete automatically"

- ستحصل على ثلاثة خيارات - "الاحتفاظ حتى أقوم بحذفها يدويًا" ، و "احتفظ بها لمدة 18 شهرًا" ، و "احتفظ بها لمدة 3 أشهر".

- قم باختيار ما تراه مناسب، حيث ستوفر لك جوجل أيضًا خيارًا لحذف سجل YouTube على الفور.