كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Pixel 4” يأتي بطريقة جديدة لاستخدام “Google Assistant”

متابعة-سنيار: وفقًا لتقرير جديد من 9to5Google، فإن هاتف Pixel 4 سيأتي بطريقة جديدة لاستخدام “Google Assistant”، حيث أنه سيتضمن ميزة “raise to talk” .

في أي وقت تريد أن تطرح فيه سؤالا على مساعد Google، يمكنك فقط التقاط هاتفك والبدء في التحدث بدلا من قول “مرحبا يا Google” أو الضغط على زر الصفحة الرئيسية.

وَوِفقاً لذات المصدر لن تكون Google أول من يقوم بتطبيق هذه الميزة، ولطالما كان لدى Apple Watch ميزة “raise to talk” الاختيارية لأوامر Siri.

وقد تؤدي هذه الميزة إلى إثارة مخاوف مهمة تتعلق بالخصوصية، لأن عدم وجود كلمة رئيسية محددة أو الضغط على زر معين قد يؤدي إلى استفسارات Google Assistant غير المقصودة.

لتخفيف بعض هذه المخاوف، يقال إن Google تخطط للحفاظ على التعرف على الصوت Pixel 4 على الجهاز نفسه، وليس في السحابة.

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هناك أيضا بعض التساؤلات حول ما إذا كان سيتم إطلاق “lift to talk” مع Pixel 4 أو يأتي في تحديث لاحق.

وتفيد التقارير أيضا أن Google تعد العديد من التحسينات الأخرى لمساعدها، بما في ذلك القدرة على الانتظار أثناء المكالمات الهاتفية.

من المحتمل أن تكون تفاصيل البرنامج من بين المفاجآت القليلة المتبقية عندما يتم إطلاق Pixel 4 في وقت لاحق في أكتوبر.

لقد أظهرت Google نفسها بالفعل شكل الهواتف، كما عرضت Leakers منذ ذلك الحين صورا للهواتف، جنبا إلى جنب مع ورقة المواصفات بأكملها.

ستكشف Google رسميا عن Pixel 4 في حدثها السنوي Made by Google في 15 أكتوبر.