Atari تُعلن التعاون مع Antstream من أجل جهازها المنزلي القادم VCS

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة أتاري قد أعلنت سابقاً عن نيتها العودة إلى سوق الأجهزة المنزلية من خلال الجهاز الجديد VCS و الذي يُحاكي تصميم الألعاب القديمة للشركة. هذا الجهاز سيُقدم ألعاب شركة أتاري القديمة، كما سيمتلك القدرة على تشغيل الموسيقى، تصفح الانترنت، تشغيل التطبيقات، و غير ذلك من المزايا.

و يشعرُ المُستخدمون بالقلق لأن الشركة كانت قد وعدت أن تتحدث عن الجهاز في الصيف، إلا أن هذا لم يحصل. رغم ذلك، أعلنت أتاري التعاون مع Antstream، التي تقدم خدمة لبث الألعاب الكلاسيكية، و ذلك عن طريق إطلاق نسخة حصرية من تطبيقها لمنصة أتاري VCS، هذه النسخة ستسمح باللعب بأكثر من 50 لعبة من ألعاب أتاري من خلال اشتراك. و ستصل تكلفة الخدمة إلى 10$ شهرياً أو 96$ سنوياً.

الجهاز مُخطط للصدور في مارس 2020.