(دو) لا ترى أي دليل على المخاوف الأمنية في شبكات 5G من هواوي

قال (سليم البلوشي) – كبير المسؤولين التقنيين في شركة الاتصالات الإماراتية (دو) du لوكالة رويترز اليوم الأحد: إن الشركة لا ترى دليلًا على المخاوف الأمنية بشأن تقنية الجيل الخامس 5G من شركة هواوي.

وأضاف البلوشي: “هواوي شريكتنا في طرح شبكة الجيل الخامس الخاصة بنا … ومن وجهة نظر أمنية .. لدينا مختبراتنا الخاصة في الإمارات العربية المتحدة ونزور معاملها … لم نرَ أي دليل على وجود ثغرات أمنية على وجه التحديد في الجيل الخامس”.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا في شهر أيلول/سبتمبر الماضي: إن الولايات المتحدة أثارت مخاوفها مع حلفائها الخليجيين بشأن المخاطر الأمنية المحتملة جراء استخدام تقنية هواوي للبنية التحتية الخاصة بشبكات الجيل الخامس 5G.

وحذرت واشنطن الحلفاء من استخدام معدات الشركة الصينية، التي تقول: إنها تمثل خطرًا أمنيًا، وكانت قد حذرت أكثر من مرة الدول الأوروبية من الأمر.

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ونفت شركة هواوي مرارًا وتكرارًا مزاعم الولايات المتحدة، التي أُثيرت مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي أثناء زيارة (أجيت باي) – رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية – للمملكة العربية للسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وكلها تستخدم معدات هواوي.

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وتقول واشنطن: إن بكين قد تكون مخترقةً لهواوي، وقد هددت بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول التي تستخدم معداتها. أما الصين وهواوي فقد نفتا هذه المزاعم.

ولمّا سُئل عن تهديد الولايات المتحدة بأنها ستتوقف عن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول التي تستخدم معدات هواوي، قال البلوشي: إنه أمر مقلق. وأضاف: “بالطبع، هذا بالتأكيد مصدر قلق .. لكن مثل هذا الشيء هو قرار الحكومة. وقال “نحن نتبع طرق حكومتنا ونحن خاضعون للرقابة”.