صفقة اليوم.. الوصول مدى الحياة للحزمة التدريبية لشهادات CompTIA بخصم 97%

الحزمة التدريبية الكاملة لشهادات CompTIA لعام 2019 (The Complete 2019 CompTIA Certification Training Bundle).

عدد الدورات: 12.

المدة: 230 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على إتقان كافة المهارات التقنية لتصبح محترفًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقادرًا على استكشاف المشكلات وحلها في كل ما يخص إدارة وصيانة الشبكات، وما يتعلق بها من البروتوكولات، والخدمات وغيرها، بالإضافة إلى أمن الشبكات، وأنظمة التشغيل، والأجهزة المحمولة، والأمن الإلكتروني.

كما ستساعدك في التأهل لاجتياز اختبارات 12 شهادة من شهادات CompTIA المُعترف بها دوليًا والتي تتضمن: +CompTIA A، و+CompTIA Network، و+CompTIA Security، و+CASP، وCompTIA PenTest، و+CompTIA Cloud، و+CompTIA Linux، و+CompTIA Mobility.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 3433 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 69 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر مجال تكنولوجيا المعلومات (IT) من أكثر المجالات نموًا في الفترة الأخيرة، حيث يحتل المركز السادس في قائمة المجالات التقنية الأكثر طلبًا للوظائف منذ عام 2010، ولكن زيادة الطلب والخبرة لا يكفيان للوصول إلى الوظائف المرغوب فيها، حيث إن الشهادات ضرورية لصعود السلم الوظيفي.

تعتبر CompTIA من أكبر الشركات التي تقدم مجموعة من الشهادات المعتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقد أجرت استطلاع رأي لأكثر من 400 شركة حول أهمية الشهادات وكانت النتائج كالتالي:

يعتقد 91% من المديرين أن شهادات تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تتنبأ بنجاح الموظف.

يشترط 72% من المديرين وجود شهادات تكنولوجيا معلومات مُعتمدة لشغل وظائف معينة.

يقول 92% من المديرين أن حاملي شهادات تكنولوجيا المعلومات يحصلون على رواتب أعلى.

إذا كنت تسعى إلى احتراف مجال تكنولوجيا المعلومات؛ فسيتطلب ذلك منك إضافة شهادة أو شهادتين إلى سيرتك الذاتية، ويمكنك القيام بذلك من خلال الاستثمار في الحزمة التدريبية (The Complete 2019 CompTIA Certification Training Bundle)، التي تقدم أكثر من 200 ساعة من المحتوى التدريبي الذي يؤهلك لاجتياز اختبارات 12 شهادة مع خصم يصل إلى 97%.

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تتضمن هذه الحزمة 12 دورة تدريبية، وأكثر من 230 ساعة من المحتوى التدريبي الذي يُساعدك على احتراف الكثير من المهارات التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 3433 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 69 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على إتقان كافة المهارات التقنية لتصبح محترفًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقادرًا على استكشاف المشكلات وحلها في كل ما يخص إدارة وصيانة الشبكات، وما يتعلق بها من البروتوكولات، والخدمات وغيرها، وكذلك أمن الشبكات، وأنظمة التشغيل، والأجهزة المحمولة، والأمن الإلكتروني.

كما ستساعدك في التأهل لاجتياز اختبارات 12 شهادة من شهادات CompTIA المُعترف بها دوليًا والتي تتضمن: +CompTIA A، و+CompTIA Network، و+CompTIA Security، و+CASP، وCompTIA PenTest، و+CompTIA Cloud، و+CompTIA Linux، و+CompTIA Mobility.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

CompTIA A+ 220-1001 & 220-1002

CompTIA Network+ N10-007

CompTIA Security+ SY0-501

CompTIA PenTest PT0-001

CompTIA CySA+ (Cyber Security Analyst)

CompTIA Advanced Security Practitioner CASP CAS-003

CompTIA Cloud Essentials CLO-001

CompTIA Cloud+

CompTIA Linux+ LX0-101 & LX0-102

CompTIA Linux+ XKO-002

CompTIA Mobility+ MB0-001

CompTIA IT Fundamentals FC0-U51

الحصول على الصفقة: من هنا.