شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. رئيس أبل ينتقد "ليبرا" والإجازات من العمل تنقذ الكوكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، التى جذت انتباه كل الصحف العالمية، بدءا من مهمة سير رواد الفضاء بالمحطة الدولية لتغيير البطاريات، وصولا إلى انتقادات تيم كوك رئيس أبل لخطط فيس بوك بشأن طرح عملة رقمية، لذا نتسعرض فيما يلى أهم وأبرز هذه الأخبار.

رئيس أبل متحدثا عن العملات المشفرة: لا يحق الحصول على القوة بهذه الطريقة

بث مباشر.. ناسا تبدأ سلسلة سير فى الفضاء لتغيير البطاريات القديمة

علماء يستعينون بالذكاء الاصطناعى لحماية الأعضاء السليمة من علاج السرطان

ناسا تعرض خريطة ثلاثية الأبعاد للقمر Advertisements

دراسة: إعطاء 3 أيام إجازة للموظفين سينقذ الكوكب من الاحتراق