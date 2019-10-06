علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. رئيس أبل ينتقد "ليبرا" والإجازات من العمل تنقذ الكوكب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، التى جذت انتباه كل الصحف العالمية، بدءا من مهمة سير رواد الفضاء بالمحطة الدولية لتغيير البطاريات، وصولا إلى انتقادات تيم كوك رئيس أبل لخطط فيس بوك بشأن طرح عملة رقمية، لذا نتسعرض فيما يلى أهم وأبرز هذه الأخبار.

رئيس أبل متحدثا عن العملات المشفرة: لا يحق الحصول على القوة بهذه الطريقة

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بث مباشر.. ناسا تبدأ سلسلة سير فى الفضاء لتغيير البطاريات القديمة

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علماء يستعينون بالذكاء الاصطناعى لحماية الأعضاء السليمة من علاج السرطان

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ناسا تعرض خريطة ثلاثية الأبعاد للقمر

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دراسة: إعطاء 3 أيام إجازة للموظفين سينقذ الكوكب من الاحتراق

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انستجرام يختبر "قصص المجموعات" بعد تخلى فيس بوك عنها

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تخيل.. النباتات تتحدث مع بعضها للتحذير من أى هجوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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