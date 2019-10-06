كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| كيتي هوك تكشف النقاب عن سيارة VTOL الكهربائية فائقة الهدوء

متابعة-سنيار: كشفت شركة هوك كيتي للطيران، والتي يدعمها لاري بيج المؤسس المشارك لـ google، عن الطائرة الكهربائية الثالثة.

الطائرة التي تحمل اسم heaviside (أو HVSD) أكثر هدوءا بنحو 100 مرة من المروحية، ويمكنها السفر لمسافة 55 ميلا في حوالي 15 دقيقة.

الطائرة صغيرة جدا وتطير مثل الطائرة ولكنها قادرة على الإقلاع والهبوط العموديين (VTOL) مثل المروحية.

وتقول كيتي هوك أن المروحية التقليدية التي تحلق على ارتفاع 1500 قدم تنبعث منها حوالي 80 ديسيبل، في حين أن أجهزة الهيفي سايد لا ينبعث منها سوى 38 ديسيبل.

سميت من قبل الفيزيائي الشهير oliver heaviside، و HVSD هي طائرة كهربائية مصممة للذهاب إلى أي مكان.

نظرا لحجمها، فإنها لا تتطلب مدرجا كبيرا أو مهبط طائرات عملاقة وطبيعتها خفيفة الوزن تجعلها فعالة جدا في استهلاك الطاقة.

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يتميز heaviside البرتقالي الأنيق والفحم بستة مراوح مثبتة على الأجنحة وزوج آخر مثبت بجانب الكابينة.

الطائرة قادرة على السفر من سان فرانسيسكو إلى سان خوسيه في 15 دقيقة، على بعد حوالي 30 ميل (48 كم)، مما يوفر متوسط ​​سرعة 120 ميل في الساعة (192 كم / ساعة).

أعلنت كيتي هوك مؤخرا عن شراكتها مع شركة بوينج لتطوير طائرات الأجرة شبه المستقلة، وفي العام الماضي، أعلنت عن أول طائرتين، كورا ذات مقعدين وطائرة ذات مقعد واحد.

لم تفصح kittyhawk عن أي خطط للإنتاج التجاري بعد، لكنها تقول إنها تريد أن تجعل الطيران في متناول الجميع، على الرغم من أن الطائرة المدمجة لا تتسع إلا لشخص واحد فقط.