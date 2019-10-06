تكنولوجيا: Garmin تكشف عن سوارة vívofit jr. 2 الذكية المخصصة للأطفال بثيم Star Wars

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Garmin مؤخراً عن سوارة vívofit jr. 2 الذكية المخصصة للأطفال، والتي تأتي هذا العام بثيم Star Wars، بسعر 70 دولار تقريباً.

تأتي سوارة Garmin الجديدة المخصصة للأطفال بثيم Star Wars في السوارة، مع صور لشخصيات Star Wars، وايضاً تطبيق مصاحب للسوارة الذكية يظهر برمز الثيم أيضاً.

إستوحت شركة Garmin ثيم وأدوات السوارة الذكية من فيلم Star Wars لجذب الأطفال بشكل أكبر لمتابعة أنشطتهم على السوارة الذكية، حيث تأتي الشاشة في سوارة vívofit jr. 2 بحجم 0.43 في 0.43 إنش، كما تعمل على عرض التوقيت في الشاشة الرئيسية وإسم المستخدم.

Advertisements

وتتميز سوارة vívofit jr. 2 بتصميم مقاوم للماء، كما تتميز ببطارية قابلة للإستبدال، والتي تدعم المستخدم حتى عام تقريباً، أيضاً تتميز السوارة بأربطة قابلة للتخصيص مع رسوم بشخصيات Star Wars، وتدعم السعة التخزينية للسوارة تخزين بيانات أنشطة الأطفال لمدة 4 أسابيع تقريباً، كما يمكن مزامنة التطبيق المصاحب على الهاتف مع السوارة الذكية.

ويمكن للسوارة الذكية أن تدعم المستخدم بالمهام الرئيسية من تنبيهات، وساعة، وقياس التسارع، كما تعمل على متابعة أنشطة المستخدم مثل خطوات المستخدم، مع شريط لمتابعة تقدم المستخدم، وتدعم أيضاً السوارة الذكية متابعة حالة المستخدم أثناء النوم، ومن المقرر أن تتوفر سوارة vívofit jr. 2 بسعر 70 دولار تقريباً.

المصدر

اعلان

