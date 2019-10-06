البطاقات الرسومية بمعمارية Ampere من Nvidia قد تصدر في النصف الأول من 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - أشار تقريرٌ جديدٌ على الشبكة العنكبوتية بأن عملاقة التكنولوجيا الأمريكية Nvidia قد تقوم بطرح بطاقاتها الرسومية المبنية على معمارية Ampere في النصف الأول من العام القادم 2020. و يُذكر بأن هذه المعمارية ستشهد انتقال Nvidia أخيراً إلى دقة تصنيع 7 نانومتر من تصنيع Samsung (رغم أنها كانت تستخدم تقنيات التصنيع من شركة TSMC التايوانية منذ زمن طويل).

من جهتنا، نحن نجد هذا صعبَ التصديق في الحقيقة، إن لم يكن الموعد هو في متأخر من النصف الأول، مثل مايو أو يونيو، و ذلك بالنظر إلى جدولة Nvidia السابقة في إصدار الأجيال الجديدة من بطاقاتها الرسومية.