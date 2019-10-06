Pokémon Masters تُحقق 33 مليون دولار على الأجهزة الذكية في الشهر الأول

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارت آخر البيانات من وكالة Sensor Tower أن لعبة Pokémon Masters للأجهزة الذكية، قد تمكنت من حصد 33 مليون دولار خلال الشهر الأول من صدورها. من الخارج تبدو هذه النتيجة رائعة، و لكن التدقيق في البيانات قد يعكس صورة أقل إيجابية، ربما، و ذلك لأن اللعبة قد نجحت في تحقيق 26 مليون دولار من العائدات في الأسبوع الأول، و هذا يعني أن ما حققته في ثلاثة أسابيع لاحقة، كان قليلاً جداً.
اللعبة تم تطويرها عن طريق DeNA، شريك Nintendo في تطوير الألعاب الذكية. و يُذكر بأن 58% من عائدات اللعبة أتت من اليابان، و أتت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني و بنسبة إنفاق وصلت إلى 19% من إجمالي العائدات.
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