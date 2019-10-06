الشريك المؤسس لمنصة Mixer يُغادر شركة مايكروسوفت

فاطمة أيت طالب - دبي - تم التأكيد على مغادرة James Boehm، الشريك المؤسس لمنصة بث الفيديو Mixer من شركة مايكروسوفت، و الذي عمل كنائب لرئيس الشركة عندما كانت تحمل الاسم Beam في بداية تأسيسها.

و قد أكّد جيمس أنه فخور بالإنجازات التي تم تحقيقها مع الفريق و داخل شركة مايكروسوفت، و أكّد أنه تعلم الكثير من فريق العمل الرائع الذي رافقه. جيمس يتطلع الآن إلى المزيد من الاستثمارات التي تتعلق بالمجتمعات و المطورين، كما انضم مؤخراً إلى مجلس إدارة شركة GamerGoo.

جيمس شارك في تأسيس منصة Beam عام 2014، و استحوذت عليها مايكرسووفت في 2016. و يُذكر أن Mixer تُقاتل جاهدة لزيادة حصتها من المتابعين ضد خدمة Twitch، و من ضمن الخطوات التي قامت بها لذلك، التعاقد مع لاعب Fortnite الشهير Ninja ليقوم بالبث حصرياً عن طريق Mixer.