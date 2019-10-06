مؤسس Croteam ينضم إلى فريق عمل Google Stadia

فاطمة أيت طالب - دبي - رحل Alen Ladavac الشريك المؤسس لشركة Croteam في عام 1993 و المسؤولة عن تطوير ألعاب المنظور الأول Serious Sam، لينضم إلى فريق عمل Google Stadia، منصة بث الألعاب السحابية من شركة Google.

و انضم آلين إلى Google München بوظيفة مهندس إداري للعمل على منصة Stadia. آلين أكّد أنه فخور بكل ما أنجزته شركة Croteam، إلا أن التغيير هو قوة محورية في هذه الصناعة. كما أعرب آلين عن سعادته و فخره بكل ما أنجزه مع الموظفين في شركته السابقة، و كل الألعاب التي قاموا بتطويرها معاً.