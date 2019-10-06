Unity تستحوذ على منصة ChilliConnect

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت Unity المسؤولة عن محرك تطوير الألعاب الشهير و المحبوب بين المطورين المستقلين، عن الاستحواذ على منصة إدارة الألعاب الحيّة أو المُباشرة ChilliConnect. و تأتي عملية الاستحواذ هذه في ظل سعي Unity لتعزيز البيئة التطويرية التي تقدمها للمطورين.
و الهدف من منصة ChilliConnect هو السماح للمطورين بتفعيل و إدارة الألعاب الجماعية عبر الشبكة ذات النطاق الضخم عن طريق خدمات سحابية، و ذلك دون الحاجة إلى امتلاك خادم داخلي، الأمر الذي قد يكون مكلفاً بالنسبة للكثير من المطورين الصغار. لا شك أن هذا الخيار سيكون مُغرياً ضمن باقة مطور Unity للمطورين، و سيُقلل على بعضهم تكاليف إدارة هذا النوع من الألعاب.
هذه هي خامس عملية استحواذ ليونيتي هذا العام، و ذلك بعد كل من deltaDNA، و شركة الدردشة بين المنصات Vivox، و شركة صنع الأفلام ثلاثية الأبعاد Digital Monarch Media، بالإضافة إلى Graphene لتطوير الأنسجة الافتراضية (virtual texturing).
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