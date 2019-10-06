Discord تقوم بإقالة مجموعة من الموظفين من قسم التسويق

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت Discord الخدمة النصية الشهيرة الموجهة إلى مُحبي ألعاب الفيديو في المقام الأول، على إقالة مجموعة من الموظفين في الشركة، و بالتحديد من قسم التسويق، في ظل عملية إعادة هيكلة للقسم.
و تأتي هذه الأنباء رغم أن Discord وصلت إلى رقم قياسي في عدد المُستخدمين، و الذين تجاوزوا 250 مليون شخص في شهر مايو الماضي. إلا أن Discord أيضاً انهمكت في 2019 بالتخلص من الخطط التي بدأتها في 2018 لتعريف متجرها الخاص لألعاب الفيديو. كما ستتوقف في هذا الشهر عن توزيع الألعاب المجانية على مُشتركي خدمة Discord Nitro.
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