تم تحميل Call of Duty: Mobile أكثر من 35 مليون مرة على الأجهزة الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - تحظى لعبة Call of Duty: Mobile باهتمامٍ كبيرٍ منذ صدورها على الأجهزة الذكية، و بناءً على تغريدة من الحساب الرسمي للعبة على تويتر، فقد تجاوزت اللعبة 35 مليون عملية تحميل منذ صدورها. و بينما لم تشارك شركة Activision أية معلومات حول العائدات التي حققتها اللعبة، فقد ذكر تقريرٌ من Sensor Tower بأنها تجاوزت 20 مليون عملية تحميل و 2 مليون دولار من العائدات في يومين، و ذلك كما نقلنا إليكم في خبرٍ سابق.

و بفضل الانطباعات القوية التي حصلت عليها اللعبة، فمن المتوقع أن تستمر Call of Duty: Mobile بتحقيق أرقامٍ كبيرة في الأيام و ربما الأشهر القادمة، إلا أن هناك بعض الشكاوي حول عدم دعم طرفيات التحكم الكلاسيكية في الوقت الحالي لنسخة الأجهزة الذكية، و ربما تُفكر شركة آكتفيجن بإضافة هذا الدعم مع تحديثٍ قادم.