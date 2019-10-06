شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس سناب شات: لا أتوقع الكثير من تحقيقات مكافحة الاحتكار مع فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذى لتطبيق سناب شات، ليس متأكدًا مما إذا كان نشاط هيئة مكافحة الاحتكار سيعطى شركته حق التنافس مع إنستجرام بشكل عادل ونزيه أم لا.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى فقال "شبيجل": "أقصد أن تاريخ مكافحة الاحتكار يكشف أن التحقيقات ستدوم من سبع إلى عشر سنوات أو شيء من هذا القبيل، وهذا فى الأساس لا يحدث شيء"، وأضاف: "أعتقد أن الكثير يمكن أن يتغير خلال السنوات السبع إلى العشر التى ستستغرقها هذه العملية".

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وعلى الرغم من أن "شبيجل" لا يبدو متحمسا للتحقيقات التى قد تمنح Snap فرصة فى التنافس مع فيس بوك، إلا أنه قال إن هناك مخاوف عامة واضحة حول كيفية استجابة فيس بوك للمنافسة فى السوق، وقال "شبيجل": "الشيء الذى يثير قلق الجميع هو أنهم رأوا أن المنافسة هى التى دفعت فيس بوك إلى إجراء تلك التغييرات مع مرور الوقت، لذا إذا نظرت إلى Snapchat نجد أن الابتكارات التى نطورها قد حفزت فيس بوك على تغيير عروض منتجاتها بشكل كبير من أجل المنافسة".

وأضاف مؤسس "سناب شات": "وإذا كان فيس بوك يقوم على وجه التحديد بقمع محتوى Snapchat فمن الصعب القول وأنا أعلم أننى ربما أكون غبيًا للتحدث عنه هنا".

واستكمل: "أعتقد أن ما يهتم به الجميع هو ما يمكن أن يصفه بأنه ممارسات مضادة للمنافسة، لذلك، على سبيل المثال، تعرف أن الأشخاص يقومون بتحميل اللقطات التى يقومون بإنشائها على Snapchat إلى إنستجرام فى كل وقت، ثم يقوم إنستجرام بمنعك من معرفة علامة التجزئة Snapchat أو يقومون بقمع قدرة الأشخاص على نشر رموز الخاطف كصورة لملفهم الشخصى أو قمع قدرتهم على الارتباط بـ Snapchat فى ملفهم الشخصى".