تكنولوجيا: علماء يعيدون غبار الفضاء الموجود بين النجوم والكواكب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الفيزيائي الكيميائي مارتن ماكوسترا وزملاؤه في جامعة هيريوت وات في أدنبرة، إنشاء غبار الفضاء الذي يشكل النجوم والكواكب في المختبر، والذى له هيكل غير متوقع يشبه الكعكة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، درس الباحثون في إدنبرة 12 عامًا كيفية تشكل الغبار في البيئة بين النجوم، حيث إن فهم الطبيعة الدقيقة لهذه الحبوب يمكن أن يساعد في تسليط الضوء على الكيفية التي تساعد بها الكون على التطور وحتى توفير الجزيئات العضوية لخلق الحياة.
واستخدموا صفيحة نحاسية مغلفة بجزيئات السيليكا الصغيرة، والتي تم تبريدها بالقرب من الصفر المطلق والاحتفاظ بها في فراغ، كبديل عن غبار الفضاء، حيث وجد الفريق أن غبار الفضاء يتشكل بشكل أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد سابقًا.
وقال البروفيسور مكوسترا إنه بدلاً من أن يتم تكوينه مثل البصل مع حلقات متحدة المركز، فقد انتهى الأمر بالغبار ليصبح "مثل كعكة الكرز.
وأوضح البروفيسور مكوسترا: "إننا نقوم بتحسين نموذجنا الخاص بكيفية نمو غبار الفضاء وطورنا، من خلال مزيج من المراقبة والمحاكاة الحاسوبية".
ويأمل الفريق أن يختبر باحثون آخرون أفكارهم ويساعدوا في تحسين فهمنا لكيفية بناء عالمنا، وتم نشر النتائج الكاملة للدراسة في مجلة ACS Earth و Space Chemistry.
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